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Названы самые частые ошибки при сдаче на права

Источник:
Sibnet.ru
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Наиболее частые ошибки при сдаче практического экзамена на водительские права в России — нарушение дорожной разметки и вовремя не включенный указатель поворота, сообщает пресс-центр МВД.

«Нарушил требования дорожной разметки, не включил сигнал указателя поворота, не уступил дорогу (создал помеху) транспортному средству или пешеходу, имеющим преимущество», — говорится в сообщении ведомства на соответствующий запрос РИА Новости.

Также сохранились и наиболее часто совершаемые ошибки при парковке автомобиля задним ходом с поворотом на 90 градусов, при парковке параллельно тротуару при движении задним ходом.

Правила сдачи экзамена на водительские права в России изменились с 1 апреля. В частности, теперь кандидату в ходе испытаний для успешной сдачи можно будет набрать семь штрафных баллов вместо пяти.

Срок пересдачи экзамена на получение водительского удостоверения увеличился для тех, кто не сдал его три и более раз. Теперь пересдать можно будет только спустя полгода, но не позже, чем через девять месяцев.

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