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Запад отклонил просьбу Киева разрешить удары вглубь России

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский на заседании контактной группы в Германии не смог убедить западные государства дать Киеву разрешение применить дальнобойное оружие для ударов по военным объектам в России.

Так, просьбу украинского лидера не поддержали США — ключевой союзник Украины и крупнейший поставщик военной помощи, пишет The Washington Post. Глава Пентагона Ллойд Остин подчеркнул, что не может передать Киеву вооружение дальнобойней ракет ATACMS.

В мае США разрешили Киеву использовать американское оружие для атаки на военные объекты в России, но только на территории вблизи Харькова. Их примеру последовали Германия и еще ряд стран, Зеленский с тех пор не раз призывал снять ограничения.

В конце августа украинская делегация во время визита в Вашингтон передала Соединенным Штатам список целей в глубине территории России. Киев считает, что разрешение применять западное оружие для ударов вглубь России приблизит переговоры с Москвой.

В настоящее время ВСУ уже применяют западное оружие для ударов по российским территориям. Так, Крым регулярно атакуется британскими ракетами Storm Shadow, по Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

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Политика #Мир #Оружие
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