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Сын Байдена признал вину по всем обвинениям

Источник:
Sibnet.ru
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Хантер Байден неожиданно признал себя виновным по всем девяти пунктам обвинения, предъявленным ему в рамках начавшегося в Лос-Анджелесе суда.

Ранее сторона обвинения давала понять, что не пойдет на сделку с сыном президента США, при этом защита Байдена утверждала, что обвиняемый не признает своей вины. Приговор будет вынесен 16 декабря, передает CNN.

Признание Байденом вины никак не скажется на строгости вынесенного ему приговора. Единственное, чего добился обвиняемый — вынесения приговора в ускоренном режиме без проведения формального процесса. Ему грозит 17 лет тюрьмы и внушительный штраф.

Президент США Джо Байден неоднократно говорил, что не помилует своего сына после приговора. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер после начала процесса заявила, что эта позиция президента не изменилась.

Обвинения в налоговых махинациях Байдену были предъявлены в декабре прошлого года. По версии обвинения, сын президента США не уплатил налоги на сумму не менее 1,4 миллиона долларов в период с 2014 по 2016 год.

В июне текущего года Байден был признан виновным по делу о незаконном хранении оружия. Согласно решению присяжных, он соврал, что не употребляет наркотики, когда оформлял покупку револьвера. По этому делу ему грозит до 25 лет тюрьмы.

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