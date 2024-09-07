Медведев спрогнозировал распад США из-за гражданской войны

Соединенные Штаты распадутся из-за неминуемой гражданской войны, спрогнозировал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Санкции против СССР были весь XX век. Они вернулись в ХХI в беспрецедентном масштабе. Поэтому для всех нас — sanctions forever. Вернее — до распада США в ходе неминуемой новой гражданской войны», — написал он в своем телеграм-канале.

Медведев отметил, что исход президентских выборов в США никак не повлияет на санкции против России — Дональд Трамп в случае победы не сможет «пойти против антироссийской линии пресловутого deep state».

Что касается потенциальной победы Камалы Харрис, то Медведев напомнил, что даже в США ее считают «неопытной» и «глупой», поэтому она вряд ли сможет принимать самостоятельные решения в этом вопросе.