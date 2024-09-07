Google начнет анализировать фото в смартфонах пользователей

Google приступил к тестированию новой функции Ask Photos на базе искусственного интеллекта, которая позволяет пользователям задавать вопросы по фотографиям и получать ответы на основе их содержимого.

Функция Ask Photos использует нейросеть Gemini, которая анализирует фотографии и предоставляет ответы и показывает соответствующие изображения из галереи, пишет The Verge. Отмечается, что это значительно упростит поиск информации библиотеки снимков.

С помощью этой функции интеллектуального анализа можно также выполнять различные задачи — например, подведение итогов недавних поездок или выбор лучших семейных фотографий для совместного альбома.

Кроме этого, Google улучшила традиционный поиск изображений в приложении «Google Фото», который теперь называется «классическим поиском». Пользователи смогут искать фото, используя естественный язык. Например, можно будет найти снимки, на которых люди улыбаются.

Для удобства поиск фотографий и видео будет упорядочен по дате или релевантности. На стартовом этапе эта функция будет доступна на английском языке, а поддержка других языков появится позднее.