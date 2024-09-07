НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский призвал завершить конфликт на Украине

Источник:
Sibnet.ru
858 5

Конфликт России и Украины необходимо завершить до начала зимы, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи контактной группы по вопросам обороны в Германии.

«Давайте сделаем так, чтобы эта осень стала временем, когда кончится российская агрессия. Таким образом, который восстановит надежный международный порядок безопасности. Мы должны сделать это», — цитирует Зеленского «Страна.ua».

Украинский лидер не исключил, что анонсированный им ранее второй «саммит мира» может пройти уже этой осенью. «Осень уже очень скоро, но еще есть время на подготовку саммита и привлечение большинства стран мира», — отметил он.

Первый «мирный саммит» состоялся 15–16 июня в Швейцарии. В нем приняли участие представители 91 государства, Россию на него не пригласили. Ранее Зеленский заявил, что представители России «обязательно должны» присутствовать на втором «мирном саммите».

Президент Владимир Путин в июне предложил свои условия для начала переговоров, среди которых: вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, международное признание этих регионов и Крыма частью России, отказ Киева от вступления в НАТО и снятие санкций.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Запад отклонил просьбу Киева разрешить удары вглубь России
Медведев спрогнозировал распад США из-за гражданской войны
Маск предрек Евросоюзу демографическую катастрофу
Трамп заявил об «отравлении» США мигрантами
смотреть все
Политика #Мир #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Президент России призвал армию к выполнению «священного долга»
Зеленский пожелал увидеть Россию на новом «саммите мира»
Российская армия прорвала оборону ВСУ в районе Клещеевки
Запад получил предостерегающее послание России
Обсуждение (5)
Картина дня
Запад отклонил просьбу Киева разрешить удары вглубь России
Зеленский призвал завершить конфликт на Украине
Медведев спрогнозировал распад США из-за гражданской войны
США назвали провалом атаку ВСУ на Курскую область
О самом главном
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять правил быстрого карьерного роста
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

pepelmetal

А французы может на Пежо заведут уголовное дело? Ведь в их машинах кого-то насилуют и грабят !

GammiPluh

А говорили все сбивают... 99 из 100 а оказывается нужны экстренные переговоры до зимы)

turan601

с таким пафасом написано как будто аргентинцев разгромили

pepelmetal

"При этом Украина в качестве основного условия перемирия называет возврат так называемых «оккупированных»...