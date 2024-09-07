Зеленский призвал завершить конфликт на Украине

Конфликт России и Украины необходимо завершить до начала зимы, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи контактной группы по вопросам обороны в Германии.

«Давайте сделаем так, чтобы эта осень стала временем, когда кончится российская агрессия. Таким образом, который восстановит надежный международный порядок безопасности. Мы должны сделать это», — цитирует Зеленского «Страна.ua».

Украинский лидер не исключил, что анонсированный им ранее второй «саммит мира» может пройти уже этой осенью. «Осень уже очень скоро, но еще есть время на подготовку саммита и привлечение большинства стран мира», — отметил он.

Первый «мирный саммит» состоялся 15–16 июня в Швейцарии. В нем приняли участие представители 91 государства, Россию на него не пригласили. Ранее Зеленский заявил, что представители России «обязательно должны» присутствовать на втором «мирном саммите».

Президент Владимир Путин в июне предложил свои условия для начала переговоров, среди которых: вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, международное признание этих регионов и Крыма частью России, отказ Киева от вступления в НАТО и снятие санкций.