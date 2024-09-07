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Матч сборных России и Таиланда по футболу отменен

Источник:
Sibnet.ru
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Запланированный на субботу товарищеский матч национальных футбольных команд России и Таиланда отменен, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Матч отменен из-за надвигающегося тайфуна «Яги» — метеорологи предупредили, что он крупнейший за последние десять лет. Сейчас обсуждается возможный перенос игры на 8 сентября.

«Решение принималось с учетом количества уже выпавших осадков и прогноза погоды на ближайшие сутки в Ханое», — говорится в сообщении.

Отмечается, что местные власти рекомендуют жителям вьетнамской столицы не выходить на улицу. Встреча должна была пройти во вьетнамском Ханое 7 сентября.

5 сентября сборная России в Ханое сыграла против Вьетнама и добилась крупной победы со счетом 3:0. Встреча со сборной Таиланда для российских футболистов должна была стать заключительной на турнире.

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