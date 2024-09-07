Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер оценил действия Вооруженных сил Украины в Курской области.

Риттер назвал стратегическим провалом Украины нападение на Курскую область. «Очевидно, что атака на Курскую область превратилась в стратегическую катастрофу для украинцев», — отметил бывший разведчик в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Так, аналитик указал, что действия на курском направлении вынудили ВСУ снять войска с ключевых участков фронта в Донбассе. При этом они рассчитывали на остановку наступления российской армии в ДНР.

Однако переброска украинских резервов в Курскую область только ослабило позиции Украины в ключевой зоне спецоперации, российские подразделения продолжают наступательные действия, констатировал Риттер.