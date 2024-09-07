НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США назвали провалом атаку ВСУ на Курскую область

Источник:
Sibnet.ru
620 8

Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер оценил действия Вооруженных сил Украины в Курской области.

Риттер назвал стратегическим провалом Украины нападение на Курскую область. «Очевидно, что атака на Курскую область превратилась в стратегическую катастрофу для украинцев», — отметил бывший разведчик в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Так, аналитик указал, что действия на курском направлении вынудили ВСУ снять войска с ключевых участков фронта в Донбассе. При этом они рассчитывали на остановку наступления российской армии в ДНР.

Однако переброска украинских резервов в Курскую область только ослабило позиции Украины в ключевой зоне спецоперации, российские подразделения продолжают наступательные действия, констатировал Риттер.

Проверка адреса на оптику
Тема: Военная операция на Украине
Глава Пентагона призвал страны Запада нарастить помощь Киеву
Лавров рассказал о встрече с главой МИД Украины после начала СВО
Российская армия прорвала оборону ВСУ в районе Клещеевки
Морские беспилотники атаковали Новороссийск
смотреть все
Оборона #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Президент России призвал армию к выполнению «священного долга»
Зеленский пожелал увидеть Россию на новом «саммите мира»
Российская армия прорвала оборону ВСУ в районе Клещеевки
Запад получил предостерегающее послание России
Обсуждение (8)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

pepelmetal

А французы может на Пежо заведут уголовное дело? Ведь в их машинах кого-то насилуют и грабят !

GammiPluh

А говорили все сбивают... 99 из 100 а оказывается нужны экстренные переговоры до зимы)

turan601

с таким пафасом написано как будто аргентинцев разгромили

pepelmetal

"При этом Украина в качестве основного условия перемирия называет возврат так называемых «оккупированных»...