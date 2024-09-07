«Т-Мобайл» запустил временную блокировку звонков

Мобильный оператор «Т-Мобайл» запустил бесплатный сервис «Временная блокировка» для усиленной защиты абонентов от звонков мошенников. При этом он работает не только в телефонной сети, но и в мессенджерах.

После активации блокировки звонков абонент получит сообщение о ее длительности, которая будет рассчитываться с помощью искусственного интеллекта и моделей машинного обучения, сообщает пресс-служба оператора.

«Блокировка будет распространяться только на мошеннические звонки с неизвестных номеров, пользователь сможет в обычном режиме совершать любые исходящие звонки и принимать входящие с проверенных номеров», — подчеркивается в сообщении.

«Временная блокировка» автоматически и бесплатно подключается пользователям, у которых активирована бесплатная услуга «Защита звонков». Отключить ее при необходимости можно в чате поддержки.