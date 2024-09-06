Telegram объявил об отключении двух функций приложения, которые не пользовались успехом у пользователей и оказались проблемными для платформы, сообщил в своем телеграм-канале основатель мессенджера Павел Дуров.

Так, Telegram удалил функцию «Люди рядом», которой пользовалось менее 0,1% пользователей, при этом у нее были «проблемы с ботами и мошенниками», отметил Дуров. Вместо «Люди рядом» мессенджер запустил функцию «Бизнес рядом».

Новая функция показывает проверенные компании, которые смогут представлять на площадке каталоги своих товаров, а также беспрепятственно принимать платежи, отметил основатель мессенджера.

Кроме того, площадка отключила возможность загрузки новых медиафайлов в автономный инструмент для ведения блогов Telegraph. Дуров уточнил, что сервисом «злоупотребляли анонимные субъекты».