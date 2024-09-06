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Почему нельзя заправлять постель по утрам

Источник:
Sibnet.ru
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Кровать нельзя заправлять с утра, такая привычка может негативно повлиять на здоровье, предупредила доктор Мехзер из США, которая является автором популярного блога в TikTok.

Врач отметила, что за ночь даже на свежем постельном белье скапливается огромное количество пылевых клещей. Влажные условия благоприятны для их размножения, поэтому постель некоторое время должна быть неубранной, чтобы просохнуть.

Для ускорения этого процесса эксперт порекомендовала проветривать с утра спальню – в этом случае можно будет заправить кровать уже через час после пробуждения. Однако лучше всего оставить ее в таком виде на несколько часов.

Мехзер напомнила, что присутствие пылевых клещей в постели может вызвать многочисленные проблемы со здоровьем — от постоянной заложенности носа до тяжелых форм аллергий.

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Жизнь #Здоровье
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