На Украине закончились деньги на положенные военным ВСУ выплаты, сообщила председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

«Министерство обороны нам говорит, что у них нет денег, чтобы к 20 сентября заплатить боевые. Но мы проголосуем по изменениям в госбюджет до 20 сентября», — сказала она в эфире телемарафона.

По словам депутата, сложности возникли из-за задержек финансирования от США в начале года. Из-за этого Киеву пришлось закупать оружие за свои деньги, истратив то, что было заложено на выплаты военным.

Украина ранее выделила почти половину годового бюджета в размере 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, однако ее внутренние доходы составили всего 46 миллиардов долларов. Дефицит был закрыт с помощью западного финансирования.