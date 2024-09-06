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Деньги на боевые выплаты ВСУ закончились

Источник:
РИА Новости
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На Украине закончились деньги на положенные военным ВСУ выплаты, сообщила председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

«Министерство обороны нам говорит, что у них нет денег, чтобы к 20 сентября заплатить боевые. Но мы проголосуем по изменениям в госбюджет до 20 сентября», — сказала она в эфире телемарафона.

По словам депутата, сложности возникли из-за задержек финансирования от США в начале года. Из-за этого Киеву пришлось закупать оружие за свои деньги, истратив то, что было заложено на выплаты военным.

Украина ранее выделила почти половину годового бюджета в размере 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, однако ее внутренние доходы составили всего 46 миллиардов долларов. Дефицит был закрыт с помощью западного финансирования.

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Экономика #Деньги #Армия
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