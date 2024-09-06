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Хоррор-квесты предложили запретить

Источник:
РИА Новости
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Запретить хоррор-квесты в России предложил депутат Госдумы Сергей Колунов, который направил соответствующее обращение в Следственный комитет.

«Предлагаем разработать дополнительные нормативные акты, регулирующие проведение квестов для лиц старше восемнадцати лет, и предусмотреть введение полного запрета на проведение хоррор квестов», — говорится в сообщении.

Депутат отметил, что введение дополнительного государственного регулирования по проведению данных мероприятий будет способствовать дополнительной защите жизни и здоровья российских граждан.

Колунов также добавил, что по данным Госдумы за последние несколько лет выявлено больше девяти тысяч нарушений при проведении подобных квестов, в настоящий момент расследуется более 30 уголовных дел.

Он напомнил, что в четверг в городе Стерлитамак Республики Башкортостан произошло очередное ЧП в ходе такого мероприятия: трое молодых людей выпали из окна во время хоррор-квеста, прижавшись к оконной раме, которая не выдержала их веса и провалилась.

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