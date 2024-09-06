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NASA опубликовало первый снимок космического паруса

Источник:
Space
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Фото: © NASA

NASA опубликовало первый снимок солнечного паруса, развернутого в космосе в рамках миссии Advanced Composite Solar Sail System.

Фото было сделано камерой с борта космического аппарата, который доставил его на орбиту Земли, говорится в сообщении агентства. В процессе съемки аппарат вращался, поэтому снимок получился искаженным.

В нижней части изображения можно увидеть отражающие квадратные паруса, поддерживаемые композитными балками, а в верхней части запечатлена тыльная сторона одной из солнечных панелей.

Космический парус на орбите
Космический парус на орбите
Фото: © NASA

После сбора достаточного количества телеметрических данных о работе паруса и удерживающих его композитных направляющих специалисты NASA стабилизируют положение аппарата. Скорее всего, после этого удастся сделать более четкие снимки.

Разработчики ожидают, то в будущем солнечные паруса будут использоваться для перемещения спутников в космосе. Такой «двигатель» не требует топлива и может работать практически бесконечно.

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