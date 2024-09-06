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Маск предрек Евросоюзу демографическую катастрофу

Источник:
ТАСС
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Евросоюз неизбежно столкнется с демографическим кризисом из-за низких показателей рождаемости, считает американский предприниматель Илон Маск.

«Показатели рождаемости продолжают резко снижаться. Демографический коллапс неизбежен», — приводит ТАСС заявление Маска. Таким образом миллиардер прокомментировал данные о том, что в 2022 году в ЕС родились 3,88 млн детей, что стало рекордно низким показателем для объединения.

Маск ранее заявил, что из-за демографического кризиса могут исчезнуть целые нации, под угрозой в том числе культуры Италии, Франции и Японии.

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krasprol

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Twilight88

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turan601

с таким пафасом написано как будто аргентинцев разгромили

Удавиков

для чиновников будут закупать автобусы)