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Трамп заявил об «отравлении» США мигрантами

Источник:
ТАСС
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Соединенные Штаты отравлены миграционным кризисом, который усугубился при нынешней американской администрации, кандидат в президенты США Дональд Трамп.

«Наша главная проблема сейчас — это 21 млн человек, которых [власти США] пустили в страну. Они отравили нашу страну. Они попадают сюда из тюрем, из психиатрических больниц. Среди них есть террористы. Это самая сложная проблема, с которой мы когда-либо сталкивались», — приводит ТАСС слова Трампа, сказанные им на встрече с избирателями.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис ранее заявила, что в случае победы на выборах будет добиваться прохождения в Конгрессе США законопроекта об ужесточении мер на американской границе.

Миграционный кризис стал одним из ключевых вопросов текущей предвыборной кампании в США. Республиканцы фактически обвиняют демократов в его резком обострении. Трамп неоднократно обещал в случае своей победы на выборах устроить крупнейшую в истории США депортацию нелегалов.

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Политика #Мир
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