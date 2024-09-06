Лавров рассказал о встрече с главой МИД Украины после начала СВО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые раскрыл детали его встречи украинским коллегой Дмитрием Кулебой, которая состоялась в марте 2022 года в Турции после начала спецоперации.

«Тогдашний глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу позвонил мне и очень просил приехать, поскольку украинская сторона и, в частности, сам Кулеба передали туркам идею о встрече со мной», — рассказал Лавров в интервью РБК.

По его словам, Киев настоял, чтобы встреча прошла главы МИД Турции. «Учитывая, что мы никогда от диалога не уходили, я просто переспросил, насколько все это серьезно. Чавушоглу ответил, что это очень серьезно, потому что Кулеба сказал, что ему есть что передать», — уточнил Лавров.

Открыв встречу, Чавушоглу передал слово Кулебе как инициатору контакта: «Тогда Кулеба с бумажки на хорошем английском языке зачитал то, что мы слышали ежедневно еще до начала СВО. То есть ничего нового и конструктивного там не прозвучало», — подчеркнул глава МИД России.

Лавров отметил, что реальная работа шла по линиям российской и украинской делегаций, которые встречались сначала в Белоруссии, а в марте 2022 года — в Стамбуле. Но в мае переговоры были приостановлены.