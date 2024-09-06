Начался разбор севшего в пшеничное поле самолета

«Уральские авиалинии» начали демонтаж деталей и агрегатов с самолета Airbus A320, приземлившегося в сентябре прошлого года в пшеничное поле в Новосибирской области, сообщила пресс-служба компании.

Работы будет вести инженерно-технический состав поэтапно в соответствии с технологиями демонтажа каждого агрегата и элемента.

Детали самолета, находящиеся в летной годности, прошли тестирование. Они будут проверены повторно и в дальнейшем смогут быть использованы по назначению. Элементы судна, которые оказались повреждены, будут отремонтированы либо утилизированы.

Работы по разбору самолета авиакомпания планирует завершить к декабрю этого года.

Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, сел на поле в Убинском районе Новосибирской области 12 сентября 2023 года. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа. Самолет должен был приземлиться в аэропорту назначения, но из-за отказа гидравлики пилоты решили лететь в Новосибирск, неправильно рассчитав запас топлива.