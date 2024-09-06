Десять новых городов построят в России

Более десяти новых городов строятся сегодня в России, большинство проектов «с нуля» реализуются на условиях частно-государственного партнерства, сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

«Речь идет о комплексном подходе, о создании целых городов с нуля: жилье, инфраструктура, экономика и проч. Уже сегодня на средства частных инвесторов в новых городах строятся не только предприятия, но и создается новая социальная инфраструктура, комфортная и современная среда для будущих жителей новых городов», — рассказал ТАСС на полях Восточного экономического форума.

По его словам, основная задача масштабных урбанистических проектов, — «задать новый стандарт жизни, на основе высоких технологий, экологичности и экономической целесообразности». Новые города создают конкуренцию существующим, подтягивая их социальную инфраструктуру до своего уровня.

Говырин отметил, что в России уже есть примеры успешно реализуемых проектов: Доброград во Владимирской области, Иннополис в Татарстане, Экополис в Сахалинской области, DNS-сити в Приморском крае и другие, ориентированных на новые подходы к созданию инфраструктуры для жизни.