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Сериал «Комбинация» стартовал в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Кадр из сериала «Комбинация»
Фото: © онлайн-кинотеатр Wink.ru

Первая серия байопика «Комбинация» о культовой одноименной поп-группе начала 1990-х годов вышла в онлайн-кинотеатре Wink.

По сюжету сотрудник саратовского ОБХСС Александр Шишинин после рождения дочери решает круто изменить жизнь и заняться продюсированием музыкальной группы. Он знакомится с талантливым композитором Виталием Окороковым. Вместе они буквально на улице находят первых вокалисток: Алену Апину и Татьяну Иванову — и собирают первую в Советском Союзе женскую группу.

В сериале прозвучат знакомые всем хиты («Рашн герлз», «Американ бой», «Не забывай» и «Бухгалтер»), которые будут представлены в новых ярких аранжировках.

В главных ролях Никита Кологривый, Анастасия Уколова, Елизавета Базыкина, Даниил Воробьев и Владимир Канухин.

В сериале снимались реальные участники событий. Экс-солистка группы Алена Апина сыграет преподавательницу консерватории, Татьяна Иванова появится в эпизодической роли. Роль Натальи, жены Шишинина, исполнила актриса Ульяна Кравец — реальная дочь Натальи Шишининой.

Сериал состоит из восьми серий. Эпизоды будут выходить каждую пятницу.

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Культгид #Кинематограф #Wink
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Топ комментариев

volmen

Зеля с мая никто, и звать его никак. Зачем распространять его заявления?

krasprol

Изъять компы,телефоны, на TV оставить три(федеральных) канала,обязать просмотр этих каналов....

Twilight88

Предписания уже как закон? Как с намордниками с барановирусом?

Удавиков

для чиновников будут закупать автобусы)