Дуров выступил с заявлением после задержания

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что был удивлен задержанием во Франции в рамках расследования, связанного с работой мессенджера.

«В прошлом месяце меня четыре дня допрашивала полиция после прибытия в Париж. Мне сказали, что я лично несу ответственность за то, что другие люди незаконно используют Telegram», — написал Дуров в своем телеграм-канале.

Он отметил, что «это удивительно по ряду причин». У Telegram есть официальный представитель в Евросоюзе, к которому могли быть направлены официальные запросы о сотрудничестве.

По словам Дурова, если какое-либо государство недовольно интернет-сервисом, существующая практика состоит в подаче иска против самого сервиса, а не против владельца платформы.

«Использовать законы, принятые во времена до существования смартфонов, для преследования гендиректора за преступления, совершенные третьими лицами на платформе, которой он управляет, это неверный подход», — заключил Дуров.