Дуров выступил с заявлением после задержания

Основатель Telegram
Павел Дуров заявил, что был удивлен задержанием во Франции в рамках
расследования, связанного с работой мессенджера.
«В прошлом месяце меня четыре дня допрашивала полиция после прибытия в Париж. Мне сказали, что я лично несу ответственность за то, что другие люди незаконно используют Telegram», — написал Дуров в своем телеграм-канале.
Он отметил, что «это
удивительно по ряду причин». У Telegram
есть официальный представитель в Евросоюзе, к которому могли быть направлены
официальные запросы о сотрудничестве.
По словам Дурова, если какое-либо государство недовольно
интернет-сервисом, существующая практика состоит в подаче иска против самого
сервиса, а не против владельца платформы.
«Использовать законы, принятые во времена до существования
смартфонов, для преследования гендиректора за преступления, совершенные
третьими лицами на платформе, которой он управляет, это неверный подход», — заключил
Дуров.