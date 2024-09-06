Песков допустил цензуру «в период острого воспаления»

Ограничивать распространение информации нельзя, но цензура необходима в нынешних военных условиях, заявил представитель президента Дмитрий Песков.

Свобода информации все-таки должна быть, «если выйти из этого периода острого воспаления», сказал официальный представитель Кремля в интервью ТАСС.

«В состоянии войны, в котором мы находимся, ограничения оправданы, как и цензура оправдана, что греха таить. Мы в состоянии войны. Но, когда война закончится, а любая война заканчивается миром, то должна быть полная свобода информации», — добавил Песков.

По его мнению, Россия вышла «на уровень критической конфронтации со странами коллективного Запада», и самые уважаемые международные СМИ «зачастую не гнушаются говорить неправду», это негативная динамика, и «в этом плане им уподобляться никак нельзя».