Песков допустил цензуру «в период острого воспаления»

Ограничивать распространение информации нельзя, но цензура
необходима в нынешних военных условиях, заявил представитель президента Дмитрий
Песков.
Свобода информации все-таки должна быть, «если выйти из
этого периода острого воспаления», сказал официальный представитель Кремля в
интервью ТАСС.
«В состоянии войны, в котором мы находимся, ограничения
оправданы, как и цензура оправдана, что греха таить. Мы в состоянии войны. Но,
когда война закончится, а любая война заканчивается миром, то должна быть
полная свобода информации», — добавил Песков.
По его мнению, Россия вышла «на уровень критической
конфронтации со странами коллективного Запада», и самые уважаемые международные
СМИ «зачастую не гнушаются говорить неправду», это негативная динамика, и «в
этом плане им уподобляться никак нельзя».