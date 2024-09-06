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Трампа смутили слова Путина о поддержке Харрис на выборах

Источник:
РБК
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что не знает как реагировать на слова российского лидера Владимира Путина, назвавшего вице-президента Камалу Харрис фаворитом Москвы на выборах главы американского государства.

«Я не знаю, что сказать по этому поводу. Я не знаю, я оскорблен или он сделал мне услугу», — приводит РБК слова Трампа, сказанные им в ходе выступления в Нью-Йорке.

Путин прокомментировал выборы в США на Восточного экономического форума. Он с иронией сказал, что Москва предпочла бы видеть на посту американского президента Джо Байдена, однако он вышел из гонки, а потому фаворитом стала его преемница — действующий вице-президент Харрис.

Путин заявил, что она «заразительно смеется», а это значит, что у нее «все хорошо». Если это действительно так, то, по мнению российского президента, Харрис может воздержаться от новых санкций.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби после выступления Путина заявил, что в Вашингтоне были бы признательны, если бы российский президент не говорил о выборах в США и не вмешивался в них.

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