Трампа смутили слова Путина о поддержке Харрис на выборах

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что не знает
как реагировать на слова российского лидера Владимира Путина, назвавшего
вице-президента Камалу Харрис фаворитом Москвы на выборах главы американского государства.
«Я не знаю, что сказать по этому поводу. Я не знаю, я
оскорблен или он сделал мне услугу», — приводит РБК слова Трампа, сказанные им в
ходе выступления в Нью-Йорке.
Путин прокомментировал выборы в США на Восточного
экономического форума. Он с иронией сказал, что Москва предпочла бы видеть на
посту американского президента Джо Байдена, однако он вышел из гонки, а потому
фаворитом стала его преемница — действующий вице-президент Харрис.
Путин заявил, что она «заразительно смеется», а это значит,
что у нее «все хорошо». Если это действительно так, то, по мнению российского
президента, Харрис может воздержаться от новых санкций.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете
национальной безопасности Белого дома Джон Кирби после выступления Путина
заявил, что в Вашингтоне были бы признательны, если бы российский президент не
говорил о выборах в США и не вмешивался в них.