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Сборная России по футболу разгромила Вьетнам

Источник:
Sibnet.ru
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Сборная России по футболу разгромила команду Вьетнама в товарищеском матче. Игра прошла во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь».

Матч завершился со счетом 3:0 в пользу россиян. На 24-й минуте счет открыл полузащитник Далер Кузяев. На 62-й минуте защитник хозяев Ван Тхань Ву оформил автогол. На 77-й минуте нападающий Тамерлан Мусаев установил окончательный счет.

Команда под руководством Валерия Карпина 7 сентября проведет еще одну выездную товарищескую встречу и сыграет с командой Таиланда, которая считается одной из сильнейших сборных Азии. Матч также пройдет в Ханое.

Российские футбольные клубы и сборные с 2022 года не принимают участия в международных турнирах по решению Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.

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