Зеленский пожелал увидеть Россию на новом «саммите мира»

Представители России «обязательно» должны присутствовать на втором «саммите мира», заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Обязательно там должны присутствовать представители России. Мы понимаем, что без российской стороны закончить эту войну дипломатически очень сложно», — цитирует Зеленского телеканал NBC.

Он уточнил, что «все страны» просили Киев, чтобы на мероприятии присутствовали российские представители. Украинский лидер подчеркнул, что в настоящее время не против участия Москвы, однако для этого необходимо разработать соответствующий план.

При этом Украина в качестве основного условия перемирия называет возврат так называемых «оккупированных» территорий и выплату Россией компенсаций. Однако российские власти неоднократно подчеркивали абсурдность таких требований.