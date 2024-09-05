YouTube объявил войну сервисам по переносу видео

YouTube начал препятствовать работе сервисов для массового переноса видео на российские платформы.

На сегодня для переноса контента с YouTube VK Видео предлагает сервис VK Video Transfer, Rutube — «Перенос видео с YouTube», а новый видеохостинг «Платформа» — раздел «Импорт видео». Однако все они столкнулись с техническими ограничениями, пишет «Код Дурова».

В частности, пресс-служба «Платформы» сообщила, что YouTube блокирует за массовое скачивание видео, что приводит к увеличению очереди на импорт. По мнению представителей российских площадок, YouTube недовольна исходом российских блогеров.

При этом усилия YouTube по ограничению скачивания большого количества видео затронуло сервисы, которые просто позволяют скачивать единичные видео с YouTube, отметила Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров.