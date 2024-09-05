Российская армия прорвала оборону ВСУ в районе Клещеевки

Российские военные прорвали оборону Вооруженных сил Украины в районе села Клещеевка в Донецкой народной республике.

«Наши штурмовики совершили невозможное — прорвали оборону противника в районе Клещеевки», — передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

Данный участок фронта имеет ключевое значение для дальнейшего наступления на Донбассе. В частности, российские подразделения смогут выйти на оперативный простор и охватить Краматорск и Славянск, в которых находятся крупные группировки ВСУ.

Клещеевка была одним из главных опорных пунктов украинской армии на артемовском направлении.