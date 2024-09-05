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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российская армия прорвала оборону ВСУ в районе Клещеевки

Источник:
Sibnet.ru
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Российские военные прорвали оборону Вооруженных сил Украины в районе села Клещеевка в Донецкой народной республике.

«Наши штурмовики совершили невозможное — прорвали оборону противника в районе Клещеевки», — передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

Данный участок фронта имеет ключевое значение для дальнейшего наступления на Донбассе. В частности, российские подразделения смогут выйти на оперативный простор и охватить Краматорск и Славянск, в которых находятся крупные группировки ВСУ.

Клещеевка была одним из главных опорных пунктов украинской армии на артемовском направлении.

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Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Конфликты
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Топ комментариев

pepelmetal

А подгнивших тарасиков забирать не планирует)?

volmen

Зеля с мая никто, и звать его никак. Зачем распространять его заявления?

Danilon

Демографическая спецоперация. Даже звучит погано, не говоря уже о том, что кроме специального завоза...

vad7958

А что конкретно ,ещё больше не русских завести сюда?!Это они могут...