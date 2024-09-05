Зеленский объяснил секретность планов нападения на Курскую область

Украина отказалась информировать союзников об операции в Курской области из-за страха о том, что о ней узнает Россия, заявил президент Владимир Зеленский

«Мы не информировали очень много институтов и в нашем государстве, внутри государства», — сказал Зеленский в интервью NBC News, пожаловавшись на постоянные утечки стратегической информации.

Украинский лидер напомнил о «разрекламированном» контрнаступлении летом 2023 года, когда, по его словам, российская армия знала детали предстоящей операции ВСУ и полностью к ней подготовилась.

Зеленский ранее заявил, что покажет Байдену новый «план победы» Украины. Он подчеркнул, что операция в Курской области является частью более масштабной военно-политической операции, поэтому украинская армия будет удерживать эти территории.