Подтверждена разработка продолжения Hogwarts Legacy

Финансовый директор компании Warner Bros. Discovery Гуннар Виденфельс подтвердил разработку Hogwarts Legacy 2.

Над проектом начали работать еще весной 2023 года, сразу после того, как стало понятно, что Hogwarts Legacy оказалась очень большим хитом. Отмечается, что для компании сиквел является главным приоритетом.

Однако на скорый выход игры рассчитывать не приходится. Ждать появления Hogwarts Legacy 2 придется несколько лет. Точную или даже примерную дату выхода проекта Виденфельс называть не стал.

Вышедшая в феврале 2022 года Hogwarts Legacy стала самой продаваемой игрой 2023 года, бестселлер разлетелся по миру в количестве свыше 22 миллионов копий. Действие игры Hogwarts Legacy разворачивается в фэнтезийной вселенной Гарри Поттера в XIX веке.