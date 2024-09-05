«Одноклассники» скроют сообщения от незнакомцев

Команда «Одноклассников» представила обновление, которое призвано защитить людей от нежелательного и навязчивого общения и снизить вероятность контакта со спамом.

Запросы на переписку от незнакомцев теперь вынесены в самостоятельный раздел, также добавлена настройка, запрещающая посторонним или вообще всем внутри соцсети добавлять пользователя в групповые чаты.

«Запросы» — новый раздел в личных сообщениях, куда теперь автоматически попадают входящие сообщения от незнакомых пользователей, даже тех, с кем есть общие друзья. В мобильном приложении соцсети на Android и iOS вкладка «Запросы» появилась у всех.

В мобильной веб-версии и десктопной версии «Одноклассников» раздел появляется, только когда пользователь получает хотя бы одно сообщение от постороннего человека. Если человек хочет ответить незнакомцу, он может принять заявку на переписку и продолжить общение.

Еще одним обновлением стал запрет на добавление в групповые чаты. Для этого нужно перейти в раздел «Сообщения» и задать ограничение. Если пользователь не запретил добавлять его в групповые переписки, при появлении нового чата он увидит, кто именно его туда пригласил.