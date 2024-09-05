НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

«Одноклассники» скроют сообщения от незнакомцев

Источник:
Sibnet.ru
175 0

Команда «Одноклассников» представила обновление, которое призвано защитить людей от нежелательного и навязчивого общения и снизить вероятность контакта со спамом.

Запросы на переписку от незнакомцев теперь вынесены в самостоятельный раздел, также добавлена настройка, запрещающая посторонним или вообще всем внутри соцсети добавлять пользователя в групповые чаты.

«Запросы» — новый раздел в личных сообщениях, куда теперь автоматически попадают входящие сообщения от незнакомых пользователей, даже тех, с кем есть общие друзья. В мобильном приложении соцсети на Android и iOS вкладка «Запросы» появилась у всех.

В мобильной веб-версии и десктопной версии «Одноклассников» раздел появляется, только когда пользователь получает хотя бы одно сообщение от постороннего человека. Если человек хочет ответить незнакомцу, он может принять заявку на переписку и продолжить общение.

Еще одним обновлением стал запрет на добавление в групповые чаты. Для этого нужно перейти в раздел «Сообщения» и задать ограничение. Если пользователь не запретил добавлять его в групповые переписки, при появлении нового чата он увидит, кто именно его туда пригласил.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Telegram стали чаще скачивать после задержания Дурова
«Одноклассники» обновили настройки приватности постов
Маск объявил войну бойкотирующим соцсеть X компаниям
Песков допустил разблокировку Instagram
смотреть все
Хайтек #Соцсети
Как сделать
Как сделать резервную копию переписок в Telegram
13.06.24, 16:07
12063
0
Как сбросить телефон Android до заводских настроек
Как быстро сбросить мобильное устройство с операционной системой Android к заводским настройкам?
04.06.24, 15:09
10837
1
Как удалить OneDrive из Windows
Microsoft опубликовала инструкцию по удалению из Windows приложения OneDrive для пользователей, которым не нужно это облачное хранилище
12.03.24, 17:34
20109
1
Как повернуть антенны роутера для максимальной мощности Wi-Fi
Неоптимальное расположение антенн роутера может привести к тому, что беспроводной интернет будет неустойчивым и слабым
17.02.24, 10:51
776727
2
Как замести цифровые следы
Шлейф персональных данных с годами становится все длиннее, а риски из-за доступа к ним посторонних лиц растут. Как правильно замести цифровой след?
26.11.23, 05:48
240518
0
Как выбрать
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
30.04.24, 23:57
20573
2
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
20361
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
998586
2
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
44831
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
42117
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«План победы над Россией» Зеленского удивил западных экспертов
Киев перебросил под Покровск элитную наступательную бригаду
«Красная фурия» появилась в «Мире танков»
Россия изменит ядерную доктрину из‑за действий Запада
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

pepelmetal

А подгнивших тарасиков забирать не планирует)?

volmen

Зеля с мая никто, и звать его никак. Зачем распространять его заявления?

Danilon

Демографическая спецоперация. Даже звучит погано, не говоря уже о том, что кроме специального завоза...

vad7958

А что конкретно ,ещё больше не русских завести сюда?!Это они могут...