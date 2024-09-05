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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Lada Aura будет первой моделью АвтоВАЗа стоимостью около 3 млн рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Lada Aura
Фото: © АвтоВАЗ

Стоимость удлиненного седана Lada Aura будет начинаться от 2,6 миллиона рублей, сообщил источник, знакомый с запуском автомобиля в продажу.

Коридор цен на Lada Aura — от 2,6 миллиона до 3 миллионов рублей в максимальной комплектации, приводит Авто Mail слова источника на АвтоВАЗе.

Старт продаж седана Aura намечен на конец сентября 2024 года. Предполагается, что автомобиль, в первую очередь, будет поставляться в гаражи федеральных и региональных органов власти

Lada Aura — это удлиненная на 25 сантиметров версия Lada Vesta NG. Седан получит 1,8-литровый атмосферный двигатель мощностью 122 лошадиные силы и автоматическую коробку передач. Машину оснастят креслами с опциями вентиляции и массажа.

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Топ комментариев

pepelmetal

А подгнивших тарасиков забирать не планирует)?

volmen

Зеля с мая никто, и звать его никак. Зачем распространять его заявления?

Danilon

Демографическая спецоперация. Даже звучит погано, не говоря уже о том, что кроме специального завоза...

vad7958

А что конкретно ,ещё больше не русских завести сюда?!Это они могут...