Lada Aura будет первой моделью АвтоВАЗа стоимостью около 3 млн рублей

Стоимость удлиненного седана Lada Aura будет начинаться от 2,6 миллиона рублей, сообщил источник, знакомый с запуском автомобиля в продажу.

Коридор цен на Lada Aura — от 2,6 миллиона до 3 миллионов рублей в максимальной комплектации, приводит Авто Mail слова источника на АвтоВАЗе.

Старт продаж седана Aura намечен на конец сентября 2024 года. Предполагается, что автомобиль, в первую очередь, будет поставляться в гаражи федеральных и региональных органов власти

Lada Aura — это удлиненная на 25 сантиметров версия Lada Vesta NG. Седан получит 1,8-литровый атмосферный двигатель мощностью 122 лошадиные силы и автоматическую коробку передач. Машину оснастят креслами с опциями вентиляции и массажа.