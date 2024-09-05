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Президент России призвал армию к выполнению «священного долга»

Источник:
РБК
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Выбросить противника из Курской области — священный долг Вооруженных сил России, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Цель Вооруженных сил Украины (ВСУ) была в том, чтобы заставить «нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска» и остановить наступление российских военных на ключевых направлениях, в основном в Донбассе, цитирует ТАСС Путина. Но у противника ничего не получилось, подчеркнул он.

«Перебросив в эти приграничные районы свои достаточно большие и неплохо подготовленные подразделения противник ослабил себя, а наши войска ускорили наступательные операции», — сказал Путин. Как отметил президент, таких «территориальных приобретений» у российских военных давно не было.

В свою очередь ВСУ «несут очень большие потери и в живой силе, и в технике». Такие потери могут привести к тому, что украинская армия утратит боеспособность, чего Россия и добивается, заявил Путин.

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Оборона #Армия
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