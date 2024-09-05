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Путин вспомнил о единственной встрече с Дуровым

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин один раз встречался с основателем Telegram Павлом Дуровым «много лет назад», об этом глава государства сообщил во время выступления на Восточном экономическом форуме.

«Я один раз встречался с господином Дуровым в Москве много лет назад, он просто рассказывал о планах — я с бизнесом регулярно встречаюсь. И вот он тоже был на одной из встреч, в Кремле это было, я уже не помню когда, но много лет назад. Повторяю, он рассказывал о своих планах о развитии бизнеса», — сказал Путин.

Он также заявил, что не встречался с Павлом Дуровым в Баку в августе. «Я даже не знал, что он там находится, понятия не имел об этом», — подчеркнул глава государства.

По словам Путина, у России нет претензий к Telegram, но они были у «многих стран», поскольку мессенджер используют «люди и структуры, которые могут наносить ущерб своей деятельностью.

«Но ведь этим грешат все платформы подобного рода. Если с Дуровым так поступают, то надо и других закрывать, арестовывать», — заявил президент России.

Дурова задержали 24 августа в Париже, через четыре дня отпустили под залог в 5 миллионов евро. Бизнесмену предъявили ряд обвинений, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций.

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Политика #Россия
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Топ комментариев

pepelmetal

А подгнивших тарасиков забирать не планирует)?

volmen

Зеля с мая никто, и звать его никак. Зачем распространять его заявления?

Danilon

Демографическая спецоперация. Даже звучит погано, не говоря уже о том, что кроме специального завоза...

vad7958

А что конкретно ,ещё больше не русских завести сюда?!Это они могут...