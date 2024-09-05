Путин назвал крупнейший проект современной России

Модернизация Байкало-Амурской магистрали (БАМ) является даже более масштабным проектом, чем его строительство в СССР, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Сегодня мы реализуем проект, который по масштабу больше самого крупного инфраструктурного, инвестиционного проекта Советского Союза, реализованного всеми республиками СССР, причем с огромным напряжением сил», — цитирует РБК Путина.

Президент назвал масштабной задачу расширения Восточного полигона на Дальнем Востоке. В частности, по его словам, предстоит проложить сплошные двойные пути и электрифицировать БАМ.

«В том году мы запустили очередной, третий этап развития этой важнейшей транспортной артерии. Работы ведутся, они развернуты», — сказал президент, добавив, что также предстоит ввести в строй свыше 300 объектов, включая дублеры Северомуйского, Кузнецовского, Кодарского тоннеля и мости через Амур.

БАМ — одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. Имеет протяженность 4324 километра, проходит через Восточную Сибирь и Дальний Восток, параллельно Транссибирской магистрали. Большая ее часть проложена в зоне вечной мерзлоты.