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Имеет ли право учитель выгнать школьника с урока

Источник:
Sibnet.ru
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Учитель с юридической точки зрения учитель не имеет права выгонять школьника из класса во время урока, существуют исключительные ситуации, рассказал юрист, управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев.

«Прежде всего, такое поведение учителя нарушает основополагающее право ребенка на образование, закрепленное в статье 43 Конституции РФ. Согласно этой статье, каждый гражданин имеет право на образование, и государство гарантирует общедоступность и бесплатность основного общего образования. Выдворение ученика из класса во время урока фактически лишает его возможности получать образование в этот момент», — пояснил Русяев в интервью «Известиям».

Также юрист напомнил о федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», который устанавливает ряд обязанностей для педагогов: уважать честь и достоинство обучающихся и соблюдать правовые, нравственные и этические нормы. Удаление ученика из класса может рассматриваться как их нарушение, заметил Русяев.

Он обратил внимание на то, что школа несет ответственность за жизнь и здоровье детей во время их пребывания в образовательном учреждении. «Выдворяя ученика из класса, учитель фактически оставляет его без присмотра, что может привести к нежелательным последствиям», — предупредил Юристк.

При этом юрист отметил, что существуют исключительные ситуации, когда временное удаление ребенка из класса может быть оправданно. Это касается случаев, когда поведение обручающегося представляет непосредственную угрозу безопасности других детей или самого себя.

Но таких обстоятельствах учитель обязан действовать в соответствии с установленными протоколами: вызвать администрацию учреждения, школьного психолога или медработника, а в крайних случаях — сотрудников правоохранительных органов, указал Русяев.

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