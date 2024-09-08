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Психолог рассказала об удивительных людях‑амбивертах

Источник:
Sibnet.ru
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Психология ввела, помимо интровертов и экстравертов, ввела в научный оборот третий типу личности — амбивертов, рассказала психолог Надежда Бримаер.

«Амбиверт — это человек, которые соединил в себе черты интроверта и экстраверта. <…> Они способны адаптироваться к различным социальным ситуациям, проявляя гибкость в своем поведении. Они могут быть общительными и энергичными в одних ситуациях, а в других — спокойными и сосредоточенными на своем внутреннем мире», — пояснила в интервью «Известиям» психолог.

По ее словам, амбиверты легко переключаются между различными социальными ситуациями, проявляя гибкость в своем поведении. Они могут быть общительными и энергичными в одних ситуациях, а в других — спокойными и сосредоточенными на своем внутреннем мире. Это делает их отличными коммуникаторами и посредниками в конфликтных ситуациях.

Амбиверты умеют точно считывать эмоции других людей и адекватно реагировать на них. Это качество делает их ценными сотрудниками в командной работе и лидерских позициях, отметила Бримаер. При этом они способны анализировать свои мысли и чувства, что помогает им лучше понимать себя и окружающих.

На профессиональном поприще амбиверты зачастую добиваются впечатляющих результатов, особенно в сферах, где требуется сочетание навыков межличностного общения и самостоятельной деятельности, сказала психолог

В сфере личных взаимоотношений амбиверты также находятся в выигрышном положении. Их умение гармонично сочетать общительность и потребность в уединении делает их превосходными партнерами и верными друзьями, добавила Бримаер.

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Топ комментариев

GammiPluh

А говорили все сбивают... 99 из 100 а оказывается нужны экстренные переговоры до зимы)

dimans1000

Всё ждал кто же первый сделает стреляющий дрон, но оказалось не мы при таких то научных мощностях, теперь...

paramedic

Больше никаких договорённостей.Были уже и Минские, и Стамбульские.Цену западного слова все узнали.Теперь...

pepelmetal

А французы может на Пежо заведут уголовное дело? Ведь в их машинах кого-то насилуют и грабят !