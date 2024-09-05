Песков ответил на разговоры о новой мобилизации в России

Объявление новой мобилизации в России не обсуждается, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Обсуждений таких не ведется», — сказал Песков ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос на Восточном экономическом форуме.

По его словам, число желающих заключить контракт с Минобороны для участия в специальной военной операции растет.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщал, что с начала 2024 года около 190 тысяч граждан России заключили контракты на военную службу.