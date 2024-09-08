Т-14 и Т‑90М вошли в пятерку лучших танков мира по версии NI

Российские Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв», безусловно, заслуживает включения в пятерку самых совершенных танков в мире, считает эксперт американского издания The National Interest.

«Выбор "лучшего" танка – дело крайне субъективное, но некоторые модели современной бронетехники все же выделяются благодаря передовым технологиям, обширным возможностям и мощным боевым характеристикам», — пишет эксперт по бронетанковой технике Питер Сучу.

По его словам, в их число вошли израильский Merkava V, российские T-14 «Армата» и T-90M, американский M1A2 Abrams SEPv3 и южнокорейский K2 Black Panther. «Каждый из этих танков может похвастаться уникальными особенностями — усовершенствованной броней, мощным вооружением и передовыми системами, которые делают их грозными противниками на современном поле боя», — отметил эксперт.

Merkava V

Серия танков Merkava находится на вооружении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с конца 1970-х годов и с тех пор постоянно модернизируется и совершенствуется. Ее новейшей версией стала Mark V Barak («Молния»).

Mark V оснащен дневными и ночными приборами наблюдения, обеспечивающими круговой обзор, а также системой активной защиты Trophy, разработанной для противодействия противотанковым ракетам и реактивным гранатометам.

Т-14 «Армата»

Т-14 был впервые продемонстрирован на параде Победы 9 мая 2015 года в Москве. Среди его нашумевших особенностей – необитаемая башня с дистанционно управляемой 125-мм гладкоствольной пушкой 2А82-1М с полностью автоматизированным заряжанием.

Механик-водитель, наводчик и командир танка размещаются в специальной бронированной капсуле для экипажа в передней части корпуса, изолированной и от автоматической системы заряжания, и от хранилища боеприпасов в середине корпуса.

Т-90М «Прорыв»

Т-90М — новейшая модификация танка Т-90, поступившего на вооружение в 1992 году. Последняя версия значительно улучшена с точки зрения брони, мобильности и огневой мощи.

Танк получил принципиально новую башню. «Прорыв» вооружен 125-мм гладкоствольной пушкой 2А46М-4, которая способна управляемыми ракетами «Рефлекс». Вспомогательное вооружение насчитывает дистанционно управляемый боевой модуль, оснащенный 12,7-мм крупнокалиберным пулеметом НСВТ и 7,62-мм спаренным пулеметом ПТКМ.

Новый многоканальный прицел позволяет экипажу применять вооружение в любое время суток. Одним из главных преимуществ модернизированного танка стала возможность обмена данными с другими машинами в режиме реального времени. Он оснащен новой динамической защитой «Реликт».

M1A2 Abrams SEPv3

Модификация M1A2 Abrams SEPv3 вооружена 120-мм гладкоствольной пушкой XM256, которая надежно поражает цели на расстоянии более 3 000 метров. Он оснащен газотурбинным двигателем мощностью 1 500 лошадиных сил.

Модернизация SEPv3 также получила улучшенную связь и возможности сетевого взаимодействия, новую систему управления состоянием (VHMS) и быстросъемные модули LRM для облегчения обслуживания, систему данных ADL для использования подрывных снарядов и улучшенный пакет брони.

На лобовую часть башни M1A2 Abrams SEPv3 добавлена усиленная пассивная баллистическая защита, а также новые крепления для реактивной брони, тогда как боковые поверхности башни получили систему активной защиты Trophy.

K2 Black Panther

Производство K2 Black Panther началось в 2014 году компанией Hyundai. Основное вооружение — гладкоствольная пушка Rheinmetall 120 мм L/55. Она способна стрелять новыми умными снарядами KSTAM, которые работают по принципу «выстрелил и забыл».

Танк оснащен системой автоматического обнаружения и сопровождения цели отечественной разработки с поисково-ударной функцией. Основной прицел наводчика и панорамный прицел командира стабилизированы по двум осям и имеют тепловизор и лазерный дальномер, что позволяет вести наблюдение в любое время суток.

K2 Black Panther оснащен уникальной подвеской с различными положениями. Для большей проходимости по пересеченной местности подвеска поднимается, обеспечивая K2 больший дорожный просвет, а на шоссе опускается, прижимая танк к земле для лучшей скорости.