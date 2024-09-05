НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Wildberries станет площадкой для продажи услуг

Источник:
ТАСС
323 0

Wildberries в ближайшее время станет площадкой для продавцов услуг, сообщила основатель компании Татьяна Бакальчук на сессии ВЭФ «Эра платформенной экономики».

«Мы себя маркетплейсом никогда не называли. Когда мы были относительно небольшими, мне не нравилось это слово, потому что маркетплейс — это некая витрина, на которой представлены товары и услуги», — цитирует ТАСС Бакальчук.

Но, по ее словам, «через какое-то время можно было сказать, что мы стали в какой-то части маркетплейсом, потому что стали предоставлять свою площадку для любого продавца услуг и товаров». «Пока что только товаров, но в ближайшее время будут еще и услуги», — отметила Бакальчук, добавив, что считает свою компанию цифровой платформой.

Ранее Wildberries сообщила о запуске продажи безрецептурных лекарственных препаратов по всей стране.

«Нововведение открывает покупателям доступ к широкому ассортименту медикаментов, которые можно приобрести без рецепта врача», — было сказано в сообщении торговой площадки.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
«Почта России» разрешит доставку отправлений частным операторам
Платежи между Россией и Китаем зависли из‑за санкций
Маркетплейс Wildberries столкнулся с масштабным сбоем
Цифровую маркировку чая предложили ввести в России
смотреть все
Экономика #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«План победы над Россией» Зеленского удивил западных экспертов
Подсчитаны потери ВСУ в Курской области
Киев перебросил под Покровск элитную наступательную бригаду
Россия изменит ядерную доктрину из‑за действий Запада
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин назвал крупнейший проект современной России
Песков ответил на разговоры о новой мобилизации в России
Морские беспилотники атаковали Новороссийск
Депутат задумал обязать чиновников ездить на автобусах
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
41
Путин рассказал, что члены его семьи разговаривают на китайском
32
Украина пообещала наказать Монголию за визит Путина
24
Россия опередила США и Катар по экспорту газа
23
Украинские копейки переименуют из‑за России
23
Запад констатировал отказ Путина «сдаться на Украине»