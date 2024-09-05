Wildberries станет площадкой для продажи услуг

Wildberries в ближайшее время станет площадкой для продавцов услуг, сообщила основатель компании Татьяна Бакальчук на сессии ВЭФ «Эра платформенной экономики».

«Мы себя маркетплейсом никогда не называли. Когда мы были относительно небольшими, мне не нравилось это слово, потому что маркетплейс — это некая витрина, на которой представлены товары и услуги», — цитирует ТАСС Бакальчук.

Но, по ее словам, «через какое-то время можно было сказать, что мы стали в какой-то части маркетплейсом, потому что стали предоставлять свою площадку для любого продавца услуг и товаров». «Пока что только товаров, но в ближайшее время будут еще и услуги», — отметила Бакальчук, добавив, что считает свою компанию цифровой платформой.

Ранее Wildberries сообщила о запуске продажи безрецептурных лекарственных препаратов по всей стране.

«Нововведение открывает покупателям доступ к широкому ассортименту медикаментов, которые можно приобрести без рецепта врача», — было сказано в сообщении торговой площадки.