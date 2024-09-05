Депутат задумал обязать чиновников ездить на автобусах

Законопроект об обязанности руководителей органов власти, а также депутатов всех уровней использовать общественный транспорт дважды в неделю собираются внести в Государственную Думу.

Это инициатива депутата Госдумы Владимира Пляскина из партии «Новые люди». Он предложил, чтобы чиновники и депутаты всех уровней каждую неделю дважды приезжали на работу на общественном транспорте.

«Пример чиновников по массовому использованию общественного транспорта может побудить больше граждан отказаться от личных автомобилей в пользу общественного транспорта, что также будет способствовать уменьшению загруженности дорог и улучшению экологической обстановки в городах», — цитирует РИА Новости пояснительную записку к документу.

Введение такой обязанности поможет должностным лицам лучше понять проблемы общественного транспорта в их регионе и повысит доверие граждан к представителям власти.