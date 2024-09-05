НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Депутат задумал обязать чиновников ездить на автобусах

Источник:
Sibnet.ru
308 2

Законопроект об обязанности руководителей органов власти, а также депутатов всех уровней использовать общественный транспорт дважды в неделю собираются внести в Государственную Думу.

Это инициатива депутата Госдумы Владимира Пляскина из партии «Новые люди». Он предложил, чтобы чиновники и депутаты всех уровней каждую неделю дважды приезжали на работу на общественном транспорте.

«Пример чиновников по массовому использованию общественного транспорта может побудить больше граждан отказаться от личных автомобилей в пользу общественного транспорта, что также будет способствовать уменьшению загруженности дорог и улучшению экологической обстановки в городах», — цитирует РИА Новости пояснительную записку к документу.

Введение такой обязанности поможет должностным лицам лучше понять проблемы общественного транспорта в их регионе и повысит доверие граждан к представителям власти.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
ГОСТ для квестов разработают в России
Новым российским гражданам ограничат покупку оружия
Переоформление жилья на родителей при разводе признали незаконным
Дефицит таксистов грозит российским регионам
смотреть все
Жизнь #Законы #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«План победы над Россией» Зеленского удивил западных экспертов
Подсчитаны потери ВСУ в Курской области
Киев перебросил под Покровск элитную наступательную бригаду
Россия изменит ядерную доктрину из‑за действий Запада
Обсуждение (2)
О самом главном
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять правил быстрого карьерного роста
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
41
Путин рассказал, что члены его семьи разговаривают на китайском
32
Украина пообещала наказать Монголию за визит Путина
24
Россия опередила США и Катар по экспорту газа
23
Украинские копейки переименуют из‑за России
23
Запад констатировал отказ Путина «сдаться на Украине»