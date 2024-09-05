Морские беспилотники атаковали Новороссийск

Российские военные отражают в Новороссийске атаку
безэкипажных катеров, сообщил мэр города Андрей Кравченко.
Ранее глава города предупредил об угрозе атаки морских беспилотников. Он в своем телеграм-канале попросил жителей первой береговой линии не выходить на улицу и «находиться в помещении без стекол».
В прошлый раз Новороссийск подвергся атаке морских дронов в
июле. Минобороны тогда отчиталось об уничтожении двух беспилотников.
Кравченко тогда сообщил, что при атаке были повреждены два
коммерческих помещения и одна квартира получили незначительные повреждения, из
людей никто не пострадал.