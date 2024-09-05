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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Морские беспилотники атаковали Новороссийск

Источник:
Sibnet.ru
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Российские военные отражают в Новороссийске атаку безэкипажных катеров, сообщил мэр города Андрей Кравченко.

Ранее глава города предупредил об угрозе атаки морских беспилотников. Он в своем телеграм-канале попросил жителей первой береговой линии не выходить на улицу и «находиться в помещении без стекол».

В прошлый раз Новороссийск подвергся атаке морских дронов в июле. Минобороны тогда отчиталось об уничтожении двух беспилотников.

Кравченко тогда сообщил, что при атаке были повреждены два коммерческих помещения и одна квартира получили незначительные повреждения, из людей никто не пострадал.

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Тема: Военная операция на Украине
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