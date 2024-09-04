Западные юристы объяснили незаконность санкций против России

Механизм санкций против России является незаконным и неэффективным, заявила группа профильных юристов из Евросоюза в письме, адресованном институтам ЕС.

Так, легитимность персональных санкций, вводимых Евросоюзом против России, существенно снижается их непрерывным характером, что противоречит принципам превентивности и временности, установленных судами ЕС, отмечается в документе.

Авторы отметили, что хотя Евросоюз и раньше вводил санкции для отстаивания основных общечеловеческих ценностей против Сирии, Судана, Афганистана, Северной Кореи и других стран, никогда прежде меры ЕС не были столь масштабными, как в случае с Россией.

«Мы твердо верим, что санкции ЕС против России не должны привести к снижению базовых правовых стандартов внутри Евросоюза, а наоборот, продемонстрировать, что мы, европейцы, готовы одинаково защищать права и верховенство закона как внутри, так и за пределами наших границ», — говорится в письме.

В этой связи юристы предложили изменить основания для санкций. Сейчас они позволяют наложить санкции на любого бизнесмена, вовлеченного в экономические секторы российской экономики.

Также в документе предлагается отказаться от «вечного двигателя незаконных санкций», в рамках которых ограничения продолжают накладывать на людей не за текущую деятельность, а просто за то, кем они являются и что они не могут изменить.

«Такое применение санкций является незаконным, поскольку оно фактически замораживает этих лиц в далеком прошлом, делая периодический пересмотр бессмысленным, как это было признано судами Евросоюза», — пояснили юристы.