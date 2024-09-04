НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Росстат неожиданно зафиксировал недельную дефляцию

Источник:
Sibnet.ru
135 1

Впервые в 2024 году в России зафиксирована дефляция, следует из данных Росстата. В период с 27 августа по 2 сентября средние цены по широкому списку товаров снизились на 0,02%, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

«В секторе продовольственных товаров на отчетной неделе цены снизились на 0,01%. Ускорилась дефляция на плодоовощную продукцию (-1,66%), на остальные продукты питания темпы роста цен снизились до 0,13%», — говорится в сообщении.

B сегменте непродовольственных товаров рост цен замедлился до 0,08%. Продолжилось снижение темпов роста цен на легковые автомобили, подешевела электроника и бытовые товары.

В секторе услуг снижение цен составило 0,69%, ключевыми факторами стали подешевевшие на 8,85% авиабилеты и санаторный отдых, ставший доступнее на 2,96%.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Сбер заявил о мощнейшей DDoS-атаке в истории банка
Экс‑министр финансов предсказал повышение ключевой ставки до 20%
Украинские копейки переименуют из‑за России
Зарплаты курьеров догнали доходы IT‑специалистов
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Почему роутер нужно регулярно перезагружать
«План победы над Россией» Зеленского удивил западных экспертов
Подсчитаны потери ВСУ в Курской области
Киев перебросил под Покровск элитную наступательную бригаду
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

GammiPluh

Идеальный прилет в построение, визг во всех чатах 404

pepelmetal

А подгнивших тарасиков забирать не планирует)?

volmen

Зеля с мая никто, и звать его никак. Зачем распространять его заявления?

Alhazred

Было бы во что кушать и чем))) А так хлев всегда найдут)))