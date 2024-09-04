Росстат неожиданно зафиксировал недельную дефляцию

Впервые в 2024 году в России зафиксирована дефляция, следует из данных Росстата. В период с 27 августа по 2 сентября средние цены по широкому списку товаров снизились на 0,02%, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

«В секторе продовольственных товаров на отчетной неделе цены снизились на 0,01%. Ускорилась дефляция на плодоовощную продукцию (-1,66%), на остальные продукты питания темпы роста цен снизились до 0,13%», — говорится в сообщении.

B сегменте непродовольственных товаров рост цен замедлился до 0,08%. Продолжилось снижение темпов роста цен на легковые автомобили, подешевела электроника и бытовые товары.

В секторе услуг снижение цен составило 0,69%, ключевыми факторами стали подешевевшие на 8,85% авиабилеты и санаторный отдых, ставший доступнее на 2,96%.