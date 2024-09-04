Приложение «VK Видео» стало доступно для планшетов

Компания VK обновило приложение «VK Видео», пользователям стала доступна версия, адаптированная для планшетов под управлением операционной системы Android.

Приложение получило возможность создания персонализированных плейлистов, функции отложенного просмотра, управления уведомлениями и подписками, а также регулирование качества видео в зависимости от скорости интернет-соединения.

Ключевая особенность версии для планшетов — возможность смотреть любой контент из библиотеки «VK Видео» без авторизации. Еще одна полезная функция — настройка качества видео в зависимости от скорости интернета.

В приложении можно смотреть любой контент из библиотеки «VK Видео». Всего на платформе девять разделов, которые охватывают спортивные трансляции, новости, кулинарные шоу, фильмы и сериалы, детский и образовательный контент.