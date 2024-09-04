«Яндекс» запустил нейросеть для создания коротких видео

Команда «Яндекса» представила бета-версию нейросети YandexART для создания пятисекундных видео.

«YandexART — генеративная модель, которая воплощает идеи в жизнь. Она создает реалистичные, детальные изображения и анимацию по текстовому запросу», — говорится в сообщении пресс-службы «Яндекса».

Отмечается, что YandexART обучена на 330 миллионах специально отобранных красивых картинок с текстовыми описаниями. После обучения модель может сгенерировать даже то, чего не видела — «вообразить» любую картинку и поэтапно «извлечь» ее из шума.

YandexART доступна в бесплатном приложении «Шедеврум». Там можно создавать собственные изображения, делиться ими и комментировать чужие. Нейросеть могут использовать как обычные пользователи, так и блогеры, мультипликаторы и другие специалисты.