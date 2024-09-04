НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

«Яндекс» запустил нейросеть для создания коротких видео

Источник:
Sibnet.ru
223 0

Команда «Яндекса» представила бета-версию нейросети YandexART для создания пятисекундных видео.

«YandexART — генеративная модель, которая воплощает идеи в жизнь. Она создает реалистичные, детальные изображения и анимацию по текстовому запросу», — говорится в сообщении пресс-службы «Яндекса».

Отмечается, что YandexART обучена на 330 миллионах специально отобранных красивых картинок с текстовыми описаниями. После обучения модель может сгенерировать даже то, чего не видела — «вообразить» любую картинку и поэтапно «извлечь» ее из шума.

YandexART доступна в бесплатном приложении «Шедеврум». Там можно создавать собственные изображения, делиться ими и комментировать чужие. Нейросеть могут использовать как обычные пользователи, так и блогеры, мультипликаторы и другие специалисты.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Провайдерам пригрозили лишением лицензий за ускорение YouTube
Ученые заявили о прорыве в создании «квантового интернета»
Подписка «Яндекс Плюс» подорожает
Telegram лишился популярной функции
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Как сделать резервную копию переписок в Telegram
13.06.24, 16:07
11970
0
Как сбросить телефон Android до заводских настроек
Как быстро сбросить мобильное устройство с операционной системой Android к заводским настройкам?
04.06.24, 15:09
10759
1
Как удалить OneDrive из Windows
Microsoft опубликовала инструкцию по удалению из Windows приложения OneDrive для пользователей, которым не нужно это облачное хранилище
12.03.24, 17:34
20024
1
Как повернуть антенны роутера для максимальной мощности Wi-Fi
Неоптимальное расположение антенн роутера может привести к тому, что беспроводной интернет будет неустойчивым и слабым
17.02.24, 10:51
776601
2
Как замести цифровые следы
Шлейф персональных данных с годами становится все длиннее, а риски из-за доступа к ним посторонних лиц растут. Как правильно замести цифровой след?
26.11.23, 05:48
240434
0
Как выбрать
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
30.04.24, 23:57
20472
2
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
20279
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
998479
2
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
44761
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
42025
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Почему роутер нужно регулярно перезагружать
«План победы над Россией» Зеленского удивил западных экспертов
Подсчитаны потери ВСУ в Курской области
Киев перебросил под Покровск элитную наступательную бригаду
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

GammiPluh

Идеальный прилет в построение, визг во всех чатах 404

Alhazred

Было бы во что кушать и чем))) А так хлев всегда найдут)))

Asd10

И где они теперь кушать будут??

pepelmetal

А подгнивших тарасиков забирать не планирует)?