Москва предупредила страны Евросоюза и НАТО о рисках дальнейшей опасной эскалации конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, Россия фиксирует прямую вовлеченность Запада в конфликт, а также подстрекательство агрессивных шагов Украины. Захарова подчеркнула, что в случае новых агрессивных действий киевского режима ответ России последует незамедлительно.

«Я думаю, что многое из этого вы уже наблюдаете в последние дни. И ответы будут крайне болезненными», — сказала официальный представитель МИД в ходе брифинга на Восточном экономическом форуме.

Захарова напомнила, что еще недавно власти западных стран заявляли, что их ключевая цель на Украине — «поддержка киевского режима на пути к демократии». Однако теперь призывы таких стран представляют собой «прямую угрозу» российской стороне, отметила она.