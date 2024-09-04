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Запад получил предостерегающее послание России

Источник:
ТАСС
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Москва предупредила страны Евросоюза и НАТО о рисках дальнейшей опасной эскалации конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, Россия фиксирует прямую вовлеченность Запада в конфликт, а также подстрекательство агрессивных шагов Украины. Захарова подчеркнула, что в случае новых агрессивных действий киевского режима ответ России последует незамедлительно.

«Я думаю, что многое из этого вы уже наблюдаете в последние дни. И ответы будут крайне болезненными», — сказала официальный представитель МИД в ходе брифинга на Восточном экономическом форуме.

Захарова напомнила, что еще недавно власти западных стран заявляли, что их ключевая цель на Украине — «поддержка киевского режима на пути к демократии». Однако теперь призывы таких стран представляют собой «прямую угрозу» российской стороне, отметила она.

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Политика #Россия #Мир
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Топ комментариев

GammiPluh

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Alhazred

Было бы во что кушать и чем))) А так хлев всегда найдут)))

Asd10

И где они теперь кушать будут??

pepelmetal

А подгнивших тарасиков забирать не планирует)?