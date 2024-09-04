Windows получит умный поиск

Microsoft завершает работу над системой умного поиска для Windows, новая функция уже появилась в тестовой сборке Windows 11 27695.

Умный поиск основан на искусственном интеллекта и технологии семантического индексирования. Опция значительно расширяет возможности поиска среди файлов и настроек операционной системы, позволяя искать и воспроизводить аудио и видео.

Также алгоритм поиска учитывает не только ключевые слова, но синонимы, а также связанные с ними фразы. Так, пользователь может не знать названия документа, но он будет найден по запросу, в котором описывается его содержание, пишет издание Windows Latest.

Сроки появления новой поисковой системы в Windows 11 пока не раскрываются. Однако эксперты полагают, что ее добавят в операционную систему в ближайшие недели.