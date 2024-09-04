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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

МО РФ назвало цели ракетных ударов по Полтаве и Львову

Источник:
Sibnet.ru
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Российские войска во вторник, 3 сентября нанесли удар по 179-му учебному центру ВСУ в Полтаве, где «под руководством иностранных инструкторов» готовили специалистов для ВСУ, а в том числе операторов дронов, говорится в сообщении Минобороны России.

В сводке о военной операции на Украине также говорится, что утром 4 сентября военные нанесли групповой удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины во Львове.

На этих предприятиях производили и ремонтировали компоненты авиационной техники и ракетного вооружения для украинских войск, уточнили в российском военном ведомстве.

Источник сообщали, что в результате удара в Полтаве ликвидировали более 300 украинских военнослужащих, включая иностранных инструкторов.

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