Российские войска во вторник, 3 сентября нанесли удар по 179-му учебному центру ВСУ в Полтаве, где «под руководством иностранных инструкторов» готовили специалистов для ВСУ, а в том числе операторов дронов, говорится в сообщении Минобороны России.

В сводке о военной операции на Украине также говорится, что утром 4 сентября военные нанесли групповой удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины во Львове.

На этих предприятиях производили и ремонтировали компоненты авиационной техники и ракетного вооружения для украинских войск, уточнили в российском военном ведомстве.

Источник сообщали, что в результате удара в Полтаве ликвидировали более 300 украинских военнослужащих, включая иностранных инструкторов.