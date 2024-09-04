Дело убившего в Омске беременную девушку экс-вагнеровца дошло до суда

Завербованного в колонии бойца ЧВК «Вагнер» Сергея Козлова судят за жестокое убийство беременной 18-летней девушки в Омске, он нанес ей 138 повреждений.

Уголовное дело об убийстве 18-летней Дарьи, находящейся на позднем сроке беременности, возбудили в октябре 2023 года. В совершении преступления заподозрили ее гражданского мужа девушки Козлова, который вдвое старшее нее, приводит «Ъ-Сибирь» материалы.

По версии следствия, Козлов, Дарья и ее отец приехали в гости. Там мужчина разозлился, так как девушка якобы сломала его акустическую колонку. По рассказам очевидцев, он рассвирепел и бил колонкой Дарью по голове, пока корпус колонки не раскололся на части, потом стал пинать девушку, а затем прыгать у нее на груди и животе, крича, что она недостойна носить его ребенка, наступил ей на шею и стал сдавливать.

От последней сцены собутыльникам стало так плохо, что они выбежали на улицу, хотя сначала пытались утихомирить нападавшего.

Всего у Дарьи насчитали 138 повреждений, ее тело, по заключению экспертов, «представляло собой один сплошной синяк».

Козлов неоднократно привлекался к уголовной ответственности. С 2011 года он отбывал сроки за кражу, разбой, нанесение тяжких телесных повреждений. В 2021 году он получил 6,5 года колонии за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и причинение легкого вреда. Из апелляционного определения следует, что Козлов бил женщину топором, а также избил ее малолетнюю дочь.

По данным источников «Ъ-Сибирь», в колонии Козлова завербовали в ЧВК «Вагнер». За участие в боевых действиях он был награжден медалью «За отвагу», отмечен знаками отличия самой военной компании. Домой с СВО вагнеровец вернулся летом 2023 года.