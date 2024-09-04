НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Дело убившего в Омске беременную девушку экс-вагнеровца дошло до суда

Источник:
Sibnet.ru
172 0

Завербованного в колонии бойца ЧВК «Вагнер» Сергея Козлова судят за жестокое убийство беременной 18-летней девушки в Омске, он нанес ей 138 повреждений.

Уголовное дело об убийстве 18-летней Дарьи, находящейся на позднем сроке беременности, возбудили в октябре 2023 года. В совершении преступления заподозрили ее гражданского мужа девушки Козлова, который вдвое старшее нее, приводит «Ъ-Сибирь» материалы.

По версии следствия, Козлов, Дарья и ее отец приехали в гости. Там мужчина разозлился, так как девушка якобы сломала его акустическую колонку. По рассказам очевидцев, он рассвирепел и бил колонкой Дарью по голове, пока корпус колонки не раскололся на части, потом стал пинать девушку, а затем прыгать у нее на груди и животе, крича, что она недостойна носить его ребенка, наступил ей на шею и стал сдавливать.

От последней сцены собутыльникам стало так плохо, что они выбежали на улицу, хотя сначала пытались утихомирить нападавшего.

Всего у Дарьи насчитали 138 повреждений, ее тело, по заключению экспертов, «представляло собой один сплошной синяк».

Козлов неоднократно привлекался к уголовной ответственности. С 2011 года он отбывал сроки за кражу, разбой, нанесение тяжких телесных повреждений. В 2021 году он получил 6,5 года колонии за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и причинение легкого вреда. Из апелляционного определения следует, что Козлов бил женщину топором, а также избил ее малолетнюю дочь.

По данным источников «Ъ-Сибирь», в колонии Козлова завербовали в ЧВК «Вагнер». За участие в боевых действиях он был награжден медалью «За отвагу», отмечен знаками отличия самой военной компании. Домой с СВО вагнеровец вернулся летом 2023 года.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Сбер заявил о мощнейшей DDoS-атаке в истории банка
Сбербанк назвал две самые опасные схемы мошенничества
Житель Алтая похитил девятилетнего мальчика
ФСБ задержала двух воевавших за Украину колумбийцев
смотреть все
ЧП #Криминал #Омск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Почему роутер нужно регулярно перезагружать
«План победы над Россией» Зеленского удивил западных экспертов
Подсчитаны потери ВСУ в Курской области
Киев перебросил под Покровск элитную наступательную бригаду
Обсуждение (0)
Картина дня
Песков объяснил отсутствие Шойгу рядом с Путиным в Туве
МО РФ назвало цели ракетных ударов по Полтаве и Львову
Глава МИД Украины Кулеба подал в отставку
Windows получит умный поиск
О самом главном
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять правил быстрого карьерного роста
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

GammiPluh

Идеальный прилет в построение, визг во всех чатах 404

Asd10

И где они теперь кушать будут??

Alhazred

Было бы во что кушать и чем))) А так хлев всегда найдут)))

Asd10

У Мочалкина ещё один повод набухаться.