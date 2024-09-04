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Microsoft начала отключение пакетов Оffice 365 россиянам

Источник:
ТАСС
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Корпорация Microsoft начала отключать некоторые облачные пакеты россиянам, это касается Office 365, Microsoft 365 и пространства Teams, сообщили в ГК Softline.

«К нам стала поступать информация о начале отключения облачных сервисов. По информации на текущий момент, у ряда наших клиентов в консоли администрирования статус подписок изменился на disabled. Ограничения затронули М365, О365, EMS. Teams не доступен пользователям», — рассказали ТАСС в Softline

Это уже «второй круг» блокировок облачных продуктов от Microsoft: в середине мая корпорация начала ограничивать доступ к решениям Visio Online, Project Online и Power BI. Имелись в виду подписки корпоративных клиентов — продукты российских физлиц отключать не планируется.

Softline — партнер Microsoft, представители этой компании и ранее сообщали о новых ограничительных мерах со стороны американской корпорации.

 

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Топ комментариев

GammiPluh

Идеальный прилет в построение, визг во всех чатах 404

Asd10

И где они теперь кушать будут??

Alhazred

Было бы во что кушать и чем))) А так хлев всегда найдут)))

Asd10

У Мочалкина ещё один повод набухаться.