Microsoft начала отключение пакетов Оffice 365 россиянам

Корпорация Microsoft начала отключать некоторые облачные пакеты россиянам, это касается Office 365, Microsoft 365 и
пространства Teams, сообщили в ГК Softline.
«К нам стала поступать информация о начале отключения
облачных сервисов. По информации на текущий момент, у ряда наших клиентов в
консоли администрирования статус подписок изменился на disabled. Ограничения
затронули М365, О365, EMS. Teams не доступен пользователям», — рассказали ТАСС
в Softline
Это уже «второй круг» блокировок облачных продуктов от
Microsoft: в середине мая корпорация начала ограничивать доступ к решениям
Visio Online, Project Online и Power BI. Имелись в виду подписки корпоративных
клиентов — продукты российских физлиц отключать не планируется.
Softline — партнер Microsoft, представители этой компании и
ранее сообщали о новых ограничительных мерах со стороны американской
корпорации.